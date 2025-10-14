Мир
В МИД пожелали успехов новому президенту одной страны

МИД: Россия расценивает смену власти в Перу как внутреннее дело страны
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Angela Ponce / Reuters

Москва расценивает смену власти в Перу как внутреннее дело этой страны и желает ее новому руководству успехов в решении неотложных задач. Об этом говорится в заявлении МИД России, опубликованном на сайте ведомства.

«Москва выступает за неконъюнктурный, свободный от внешнего влияния характер двусторонних связей [с Перу], в основе которых — равноправие и суверенитет, прагматизм и обоюдный учет национальных интересов, уважение основополагающих принципов международного права», — сказано в тексте.

В дипведомстве отметили, что Республика Перу является одним из давних партнеров России в Латинской Америке и Азиатско-Тихоокеанском регионе.

10 октября Конгресс Перу отстранил от должности президента страны Дину Болуарте. Вскоре присягу в качестве нового главы государства принес председатель парламента Хорхе Хери. Он будет возглавлять страну до президентских выборов, которые назначены на 12 апреля будущего года.

