В МИД заявили об одном предложении для Еревана и Баку

Галузин: Предложение о площадке для подписания соглашения Еревана и Баку в силе
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: РИА Новости

Предложение России о предоставлении Еревану и Баку площадки для подписания мирного соглашения в силе. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин, передает РИА Новости.

«Мы готовы оказывать Еревану и Баку все необходимое содействие в преодолении остающихся разногласий, в том числе с учетом трехсторонних заявлений лидеров России, Армении и Азербайджана», — сообщил представитель МИД России.

Галузин подчеркнул, что Москва придает особое значение нормализации отношений между Ереваном и Баку. Дипломат вместе с тем отметил большую и эффективную роль, которую сыграла РФ в процессе урегулирования конфликта между странами.

13 октября стало известно о встрече премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева на курорте. Она прошла в Шарм-Эш-Шейхе.

