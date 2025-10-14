Спорт
18:11, 14 октября 2025Спорт

В Норвегии отказавшегося играть за Россию футболиста назвали спасением для сборной

Журналист Сальтведт: Вратарь Хайкин — возможное спасение для сборной Норвегии
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Mats Torbergsen / NTB via Reuters

Норвежский журналист Ян Петтер Сальтведт назвал вратаря футбольного клуба «Буде-Глимт» Никиту Хайкина возможным спасением для сборной Норвегии по футболу. Его слова приводит РИА Новости.

«Никто не скажет этого вслух, пока он не получит норвежское гражданство, но Хайкин рассматривается как потенциальное спасение для Норвегии на позиции вратаря», — заявил специалист. Он добавил, что у Хайкина есть шансы попасть в состав сборной Норвегии в следующем голу, если он успеет оформить гражданство вовремя.

Ранее стало известно, что Хайкин отказался от российского спортивного гражданства. Игрок, вызывавшийся в сборную России, планирует выступать за национальную команду Норвегии и получить паспорт скандинавской страны.

30-летний Хайкин родился в Израиле. Голкипер выступает за «Буде-Глимт» с 2019 года. В 2023 году вратарь был в расположении английского «Бристоль Сити», но матчей за клуб не провел. Ранее он играл за израильские «Бней Иегуда» и «Хапоэль».

