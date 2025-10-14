В России чиновники урезали выплату семье бойца СВО

В Ульяновске чиновники урезали выплату семье бойца СВО

В Ульяновске чиновники самовольно урезали выплату семье бойца СВО.. Об этом сообщает сетевое издание «Ульяновск Экспресс».

Нарушение было выявлено ссотрудниками прокуратуры. Они установили, что из-за ошибки сотрудника Социального и пенсионного фонда жена бойца недополучила 15 тысяч рублей.

Недостающие деньги были возвращены семье военнослужащего после того, как надзорное ведомство вынесло представление с требованием устранить нарушения.

Ранее бойцу СВО из Хабаровского края пришлось на протяжении полутора лет добиваться выплат за ранение. Когда он обратился за получением денег, чиновники отказали солдату из-за якобы непоступления денег из воинской части. Помочь ему смогли органы прокуратуры.