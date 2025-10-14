Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:45, 14 октября 2025Россия

В России назвали главный просчет Запада в передаче Tomahawk Украине

Главным просчетом Запада в передаче Tomahawk назвали логику русского человека
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: HUM Images / Universal Images Group / Getty Images

В вопросе передачи американских ракет Tomahawk Украине Запад не просчитал главное — логику русского человека. Об этом написал автор Telegram-канала «Старше Эдды».

«Русский человек боится не передачи "Томагавков", русский человек опасается, что после их передачи и применения, наша армия не оставит на территории противника разрушенные плотины на Днепре, с затопленными городами и ядерные проплешины, зараза от которых разойдется на половину Европы», — говорится в публикации.

Там подчеркивается, что русский человек не боится оружия, переданного Украине, а боится милосердия российской армии. Именно этот просчет, по мнению автора публикации, всегда губил противника в войнах с Россией.

Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявлял, что поставка Соединенными Штатами на Украину ракет Tomahawk может кончиться плохо для всех и прежде всего — для главы Белого дома Дональда Трампа. Он выразил надежду, что «очередная пустая угроза» американского президента вызвана затянувшимися переговорами с Киевом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путина попросили отказаться от изменения системы ОМС. Как это отразится на жизни россиян?

    Скандально известного банкира потребовали еще раз арестовать в России

    Стало известно о возможном освобождении делавшего кукол из тел детей некрополиста

    Россиянин украл из магазина duty free косметику на 40 тысяч рублей и попал на видео

    Журналист сообщил о положительном знаке в состоянии Шумахера

    Раскрыто заявление ФСБ по деятельности Ходорковского и его пособников

    Вскрылись новые подробности об одном из фигурантов дела экс-замглавы Минобороны Иванова

    Польша заявила о невозможности приема беженцев с Украины

    Мужчин с ожирением предупредили о риске считающегося женским вида рака

    Ирина Шейк опубликовала фото топлес

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости