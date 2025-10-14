Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:42, 14 октября 2025Россия

В России объяснили идею по привлечению в армию резервистов

Подоляка: Из резервистов смогут формировать отряды уничтожения БПЛА
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Резервисты могут быть полезны в контексте усиления обороны России на фоне проведения специальной военной опреации. Предложенные изменения в закон «Об обороне» прокомментировал в Telegram военный блогер Юрий Подоляка.

13 октября правительственная комиссия одобрила предложение, расширяющее возможности привлечения резервистов.

Подоляка считает, что речь может идти, в частности, о формировании отрядов для уничтожения украинских беспилотников. Так, на Украине действуют мобильные группы противодействия ударным дронам. Это «надо было делать еще вчера», — заявил блогер. Он добавил, что о каком-либо ином использовании резервистом речи пока нет. Источников своей осведомленности Подоляка не раскрыл.

Ранее генерал-лейтенант Виктор Соболев призвал отказаться от укомплектования армии добровольцами. По его мнению, из них стоит сформировать полноценные воинские части.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп подтвердил встречу с Зеленским в Вашингтоне. После Ближнего Востока президент США планирует вплотную заняться Украиной

    Разнорабочий в 70 лет женился на соседке на 40 лет младше себя

    SpaceX вывела на орбиту спутники Kuiper

    Выдача кредиток в России рекордно упала

    Бывшая возлюбленная российского миллиардера показала фото в крошечном бюстгальтере

    Доктор Мясников назвал секретное оружие против гастрита

    Раскрыты детали приватного разговора Трампа с одним из мировых лидеров

    В российском городе мигранты избили и похитили земляка ради выкупа

    Банк заблокировал счет мобилизованного бойца СВО и потребовал его явки в отделение

    Российский блогер описал отношение американцев к русским фразой «считают вторым сортом»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости