В России объяснили смысл привлечения резервистов при использовании армии за границей

Резервисты в России в случае разрешения могут защищать объекты инфраструктуры

Резервисты, которых правительственная комиссия разрешила привлекать при использовании Вооруженных сил (ВС) за пределами России или в период контртеррористической операции, не будут участвовать в боевых действиях. Смысл их привлечения для армии России объяснил Telegram-канал «Архангел спецназа».

«На данный момент рассматривается вариант задействования их для защиты объектов критической инфраструктуры в составе стрелковых отрядов и маневренных групп. С точки зрения логики это вполне обоснованный вариант, так как оборона тех же нефтебаз или подстанций — важная задача», — говорится в публикации.

Там подчеркивается, что личный состав, который участвует в специальной военной операции, будет непрактично задействовать в охране объектов. Помочь в этом могут как раз резервисты, которые будут качественно подготовлены.

Как указывает автор канала, резервистов перед охраной объектов нужно будет подготовить и оснастить необходимым снаряжением. Также их необходимо обучить применять оружие в условиях, когда рядом могут находиться гражданские. От качества подготовки, как указывается, будет напрямую зависеть успех в поражении целей и результативность службы резервистов.

«Взять ту же нефтебазу в Феодосии — она расположена прямо в городе и стрелять по БПЛА нужно с учетом заданных секторов. Требуется тренировка и боевое слаживание», — пояснил автор публикации.

Днем ранее, 14 октября, комиссия правительства по законопроектной деятельности разрешила привлекать резервистов при использовании Вооруженных сил (ВС) за пределами России или в период контртеррористической операции. Речь идет о тех, кто заключил контракт с министерством обороны о пребывании в резерве. Согласно действующим нормам, резервистов можно привлекать к выполнению боевых задач только в период мобилизации или в военное время. Военблогер Юрий Подоляка впоследствии уточнял, что резервисты могут быть зачислены в отряды для уничтожения украинских беспилотников, однако источников своей осведомленности Подоляка не раскрыл.