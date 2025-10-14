В России отреагировали на решения ЕСПЧ в пользу Грузии

Карасин: Постановление ЕСПЧ в пользу Грузии — возмутительное решение

У решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о взыскании с России более 250 миллионов евро за якобы имевшие место нарушения прав человека после конфликта 2008 года нет серьезного обоснования, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«Линия ЕСПЧ не впервые проявляется и с головой выдает сущность самого этого института. Конечно же, это одиозное антироссийское решение, которому нет реально серьезного обоснования, а значит, сумма 253 миллиона евро за события 2008 года (…) — это просто возмутительное решение, потому что мы помним, что именно 8 августа 2008 года [экс-президент Грузии Михаил] Саакашвили принял решение атаковать Цхинвал, который являлся столицей международно признанной стороны конфликта», — сказал Карасин.

Он посоветовал ЕСПЧ ознакомиться с выводами специального представителя генсека ООН Хейди Тальявини, которая говорила о виновнике конфликта к Грузии.

«С тех пор выводы не поменялись. Мы видим, что Саакашвили сейчас находится в заключении и все его решения соответствующим образом осуждены и международным сообществом. (…) Поэтому очередная антироссийская выходка, которая не будет иметь каких-то серьезных последствий», — отметил сенатор.

Ранее ЕСПЧ удовлетворил иск Грузии против России и постановил взыскать с российской стороны 253 миллиона евро за нарушения прав человека после конфликта 2008 года. Иск был подан в ЕСПЧ в 2018 году. По мнению суда, Россия «допустила нарушения, включая чрезмерное применение силы, жестокое обращение, незаконное задержание и незаконные ограничения повседневного передвижения через административную границу между территорией, контролируемой Грузией».

