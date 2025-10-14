В России оценили рост зарплат осужденных

ТПП: Средняя зарплата трудящихся осужденных выросла в РФ за шесть лет на 125 %

Средняя зарплата осужденных, привлеченных к труду, выросла в России с 2019 года на 125 процентов — с 14,7 до 33 тысяч рублей. Об этом со ссылкой на приведенную вице-президентом Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Еленой Дыбовой оценку сообщает ТАСС.

По ее словам, за последние шесть лет значительно повысилась и производительность труда таких работников. Показатель вырос на 84 процента, отметила Дыбова.

По информации, которую привела топ-менеджер, региональные ТПП помогают максимальному вовлечению бизнеса в соответствующие процессы, что подтверждается заключенными контрактами на общую сумму почти 800 миллионов рублей и созданием тысяч рабочих мест в исправительных учреждениях.

Согласно данным, которые в 2023 году приводил уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов, в общей сложности на тот момент труд заключенных использовали в России 1,7 тысячи работодателей, к работам были привлечены 26 тысяч человек.