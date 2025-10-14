Россия
20:17, 14 октября 2025

В России рассказали о ловушке для Трампа из-за поставок дальнобойных ракет Украине

Сенатор Пушков: Трамп может попасть в ловушку из-за поставок ракет Tomahawk
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Mass Communication Specialist 1st Class Eric Garst / U.S. Navy / Reuters

Президент США Дональд Трамп может попасть в ловушку из-за поставок Украине дальнобойных ракет Tomahawk. Об этом заявил сенатор Совфеда Алексей Пушков в Telegram-канале.

«Главная опасность, подстерегающая в этом вопросе Трампа, состоит в том, что он может попасть — или уже попал — в риторическую ловушку, которая, однако, может иметь крайне серьезные военно-политические последствия», — написал он.

По мнению политика, ловушка заключается в том, что как только в публичное пространство вбрасывается идея поставить американское оружие, от этой идеи становится очень трудно отказаться без значимого повода. При этом нынешняя угроза поставить Украине Tomahawk является последним вариантом военно-политического шантажа.

Сенатор также выразил мнение, что Трамп, насколько можно судить, до сих пор не хочет военного конфликта НАТО и России.

Ранее стало известно, что США могут передать ВСУ от 20 до 50 дальнобойных ракет Tomahawk. Однако уточняется, что передача такого количества ракет вряд ли сможет повлиять на ход конфликта.

