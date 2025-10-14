В России сочли игрой в покер заявления Трампа о поставках ракет Tomahawk

Философ Дугин: Заявления Трампа о поставках Tomahawk — это игра в покер

Президент США Дональд Трамп, заявляя о возможных поставках ракет Tomahawk Украине, «играет в покер», пытаясь действовать быстро и сохранять лицо. Об этом заявил философ Александр Дугин в эфире радио Sputnik.

«Путин играет в сложные какие-то стратегии, а это [заявление Трампа о возможных поставках ракет Tomahawk Украине] буквально покер. Здесь очень важно и выражение лица, и мгновенные действия», — сказал Дугин. При этом он подчеркнул, что, если ракеты все же будут поставлены, российская сторона прекратит создавать «видимость игры».

Кроме того, добавил Дугин, Трамп решает проблемы по мере их поступления и обычно нацелен на их сиюминутное решение.

Ранее Трамп заявил о том, что Америка готова поставить Украине ракеты Tomahawk в том случае, если украинский конфликт не будет урегулирован. При этом политик допустил, что обсудит возможную поставку этих ракет с Путиным.