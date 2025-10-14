Россия
10:57, 14 октября 2025

В России высказались о роли Эрдогана в урегулировании конфликта на Украине

Депутат Чепа: Есть сомнения, что Эрдоган поможет решить конфликт на Украине
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Sputnik / Vladimir Smirnov / Pool / Reuters

Участие президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в содействии по урегулированию украинского кризиса нельзя недооценивать, однако сомнительно, что именно он сыграет в этом ключевую роль. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал депутат Госдумы Алексей Чепа.

Ранее американский лидер Дональд Трамп во время общения с журналистами на борту своего самолета по пути из Шарм-эш-Шейха в Вашингтон заявил, что Эрдоган может оказать содействие в урегулировании украинского кризиса. По его словам, президента Турции уважают в России, и он является его другом.

«Я не думаю, что именно Эрдоган может решить этот вопрос. Но работу, которую он делает, нельзя недооценивать. И стремление быть посредником в переговорах он всегда проявлял», — прокомментировал Чепа.

Ранее президент США Дональд Трамп, общаясь с журналистами, подтвердил, что у него запланирована встреча с украинским лидером Владимиром Зеленским на этой неделе. Украинский лидер получил официальное приглашение от Белого дома посетить США.

