В российском городе мигранты избили и похитили земляка ради выкупа

В Петербурге четверо мигрантов избили и похитили земляка ради выкупа

В Санкт-Петербурге четверо мигрантов избили и похитили земляка ради выкупа. Об этом сообщил Telegram-канал «Многонационал».

По данным российского издания, уроженцы Узбекистана совершили преступление в городе еще в марте этого года. За их противоправными действиями наблюдал ребенок.

Приезжего посадили в припаркованную «ГАЗель» и увезли. Спустя некоторое время 23-летний гражданин Узбекистана рассказал оперативникам, что ему с двух номеров звонили неизвестные. Они объявили о похищении 21-летнего брата и потребовали выкуп в размере 200 тысяч рублей.

Позже всех иностранцев поймали, их дело уже передано в суд.

До этого стало известно, что в Красном Селе мигрант избил работавшую следователем женщину и избежал наказания.

Еще раньше в Оренбурге мигранты с камнями и арматурой ворвались в дом местных жителей и избили их.

