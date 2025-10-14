В российском регионе запретили публиковать данные о терактах и ударах дронов ВСУ

Глава Дагестана Сергей Меликов запретил публиковать информацию о терактах и ударах дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщается в Telegram-канале главы республиканской администрации.

«Запрещено публиковать в СМИ, средствах массовой коммуникации и сети интернет фото, видеоматериалы и сообщения о последствиях террористических актов и диверсий. Кроме того, нельзя распространять сведения о применении на территории Дагестана беспилотных воздушных судов ВСУ», — говорится в сообщении.

Ограничения, помимо этого, затронули работу сил противовоздушной обороны (ПВО) и систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Минобороны России. Также запрещено публиковать данные о дислокации военных и критически важных объектов. Запрет не касается деятельности органов публичной власти России, отмечается в сообщении.

Ранее еще в одном российском регионе — Республике Башкортостан — запретили публиковать фото и видео об атаках украинских беспилотных летательных аппаратов. Помимо того, под запрет публикации попали фото- и видеоматериалы о средствах противодействия беспилотникам.