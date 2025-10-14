Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:34, 14 октября 2025Силовые структуры

Подростки занимались проституцией в фигурирующей в деле Момотова сети отелей

В сети отелей «Мартон» к занятию проституцией привлекались несовершеннолетние
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Globallookpress.com

Несовершеннолетние привлекались к занятию проституцией в фигурирующем в деле экс-судьи Виктора Момотова сети отелей «Мартон». Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, представитель Генпрокуратуры на заседании просил приобщить постановления о возбуждении уголовных дел и приговоры по организации проституции в сети отелей «Мартон» в Нижнем Новгороде, Волгограде и Калининграде. Он заявил, что среди причастных к занятиям проституцией были выявлены и несовершеннолетние.

Ранее сообщалось, что бывший судья Верховного суда России Виктор Момотов не приехал на заседание в Останкинский суд Москвы по иску Генпрокуратуры об изъятии имущества.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путина попросили отказаться от изменения системы ОМС. Как это отразится на жизни россиян?

    Комик закатил истерику из-за захотевших обыскать его на предмет наркотиков продюсеров шоу

    В России назвали условие наступления на главный узел обороны ВСУ в Донбассе

    Кайли Дженнер опубликовала фото в откровенном топе

    Раскрыто состояние Маклакова на фоне сообщений о проблемах с сердцем

    В Госдуме отреагировали на желание Зеленского купить Tomahawk за счет российских активов

    Влияние ракет Tomahawk на ход СВО оценили

    Раскрыт диалог Трампа и Макрона во время их долгого рукопожатия

    В бригаде ВСУ стали переводить всех военных в штурмовики

    США ускорят выпуск «уничтожителей» российских С-400

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости