Подростки занимались проституцией в фигурирующей в деле Момотова сети отелей

В сети отелей «Мартон» к занятию проституцией привлекались несовершеннолетние

Несовершеннолетние привлекались к занятию проституцией в фигурирующем в деле экс-судьи Виктора Момотова сети отелей «Мартон». Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, представитель Генпрокуратуры на заседании просил приобщить постановления о возбуждении уголовных дел и приговоры по организации проституции в сети отелей «Мартон» в Нижнем Новгороде, Волгограде и Калининграде. Он заявил, что среди причастных к занятиям проституцией были выявлены и несовершеннолетние.

Ранее сообщалось, что бывший судья Верховного суда России Виктор Момотов не приехал на заседание в Останкинский суд Москвы по иску Генпрокуратуры об изъятии имущества.