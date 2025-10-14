Россия
18:08, 14 октября 2025Россия

В Совфеде назвали лишающее Киев шанса на урегулирование конфликта действие

Косачев: Идея трибунала против РФ толкает Киев к дальнейшей эскалации конфликта
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Maksym Kishka / Reuters

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев назвал действие, лишающее Киев шанса на урегулирование конфликта. По его словам, речь идет об идее провести «спецтрибунал» против России, передает ТАСС.

По мнению парламентария, намерение провести трибунал против России толкает Украину к дальнейшей эскалации конфликта и лишает страну переговорных позиций по политико-дипломатическому урегулированию.

«[Это] не способствует мирным инициативам президентов [России Владимира] Путина и [США Дональда] Трампа, толкает киевский режим к эскалации, а значит в еще большую пропасть», — обозначил Косачев.

Ранее генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе объявил о масштабной подготовке «спецтрибунала» против России. Берсе заявил, что для его функционирования предстоит подумать о правовых инструментах, инфраструктуре и подборе персонала в команду.

