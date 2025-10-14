Наука и техника
14:22, 14 октября 2025Наука и техника

В США представили роботизированную руку для ловли дронов

Defence Blog: В США представили роботизированную руку Ralar MMP для ловли дронов
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: @targetarmrobotics

Компания Target Arm представила комплекс Ralar Modular Mission Payload (MMP) с роботизированной рукой для ловли дронов в ходе выставки Ассоциации армии США AUSA 2025. Об этом сообщает Defence Blog.

В основе разработки лежит стандартизированная система роботизированных манипуляторов, которая позволяет запускать и захватывать малые беспилотники с движущихся платформ. Представленный на выставке образец установили в кузов легкой машины ISV–U. Кроме того, манипулятор можно устанавливать на самолеты, наземные дроны и бронетехнику.

«Target Arm описывает Ralar как универсальный интерфейс для беспилотных летательных аппаратов, который устраняет необходимость в стационарных зонах запуска или посадки», — говорится в сообщении.

Роботизированная рука способна захватывать дроны в полете, что дает расчету возможность максимально оперативно покинуть опасный район. Комплекс получил специальную технологию позиционирования, которая позволяет синхронизировать положение манипулятора с местонахождением дрона и базовой платформы.

Ранее стало известно, что американские разведывательно-ударные дроны MQ-9 Reaper вооружат барражирующими боеприпасами Switchblade.

    Все новости