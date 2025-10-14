Интернет и СМИ
В США заявили о готовящейся четвертой мировой войне

Алекс Джонс: Передача Украине ракет Tomahawk чревата мировой войной
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Michelle McLoughlin / Reuters

В мире на данный момент существует большой риск новой мировой войны, которую называют четвертой. Об этом в интервью Такеру Карлсону заявил американский журналист Алекс Джонс.

«Поставки ракет Tomahawk Киеву чреваты войной, которую уже называют четвертой мировой. Третьей ЦРУ называло холодную войну. Единственный вопрос — продолжится ли эскалация и перейдет ли она в следующую фазу», — сказал он.

По словам Джонса, НАТО попытается втянуть США в войну с Россией, используя для этого операции под ложным флагом. Журналист отметил, что идея о готовящемся нападении России на Европу является «абсолютным безумием». «Такая война быстро перерастет в термоядерную», — заключил он.

Ранее профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен предложил НАТО альтернативу войне с Россией. «НАТО могла бы создать общеевропейскую архитектуру безопасности и заключить мир с Россией в любой момент за последние 35 лет», — сказал эксперт.

