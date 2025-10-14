Россия
08:00, 14 октября 2025Россия

В центре Москвы автомобиль сбил двух детей

В Москве на улице 1-я Дубровская автомобиль сбил двух детей
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Natalia Shatokhina / Global Look Press

В центре Москвы на 1-ой Дубровской улице водитель сбил двух детей. Об этом сообщила прокуратура столицы в Telegram-канале.

По данным ведомства, пострадали дети 13 и 11 лет, их госпитализировали. Подробностей о состоянии пострадавших не приводится. Известно, что дети переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

«Прокуратура Юго-Восточного административного округа контролирует все обстоятельства дорожной аварии», — говорится в сообщении.

В управлении МВД по Москве уточнили, что авария произошла около 22:00 13 октября по московскому времени, пишет ТАСС. У пострадавших, как добавили в медицинских службах, диагностировали ушибы и сотрясение головного мозга.

Ранее в подмосковном Красково двое четырехлетних детей пострадали в результате наезда багги, за рулем которого находился 17-летний юноша. Подросток без прав сел за руль транспорта и совершил наезд на двух мальчиков, которые в это время переходили дорогу по регулируемому пешеходному переходу.

