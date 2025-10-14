Венесуэла закроет посольства двух странах

Венесуэла закроет посольство в Норвегии после присуждения Нобелевки Мачадо

Правительство Венесуэлы объявило о закрытии своих посольств в Норвегии и Австралии и открытии новых дипломатических миссий в Буркина-Фасо и Зимбабве. Об этом сообщает агентство Reuters.

Известно, что решение о закрытии дипведомств приняли на фоне «стратегического перераспределения ресурсов» и реструктуризации дипломатической службы. Издание Infobae со ссылкой на МИД Норвегии сообщило, что в Осло подтвердили закрытие посольства.

На принятие решения также повлияла напряженность после присуждения Нобелевской премии мира лидеру венесуэльской оппозиции Марии Корине Мачадо. На награду также претендовал президент США Дональд Трамп.

10 октября Мария Корина Мачадо была объявлена лауреатом Нобелевской премии мира. В Белом доме заявили, что президент США Дональд Трамп продолжит бороться за прекращение конфликтов во всем мире, несмотря на решение Нобелевского комитета.

