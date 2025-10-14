Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:52, 14 октября 2025Мир

Венесуэла закроет посольства двух странах

Венесуэла закроет посольство в Норвегии после присуждения Нобелевки Мачадо
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Правительство Венесуэлы объявило о закрытии своих посольств в Норвегии и Австралии и открытии новых дипломатических миссий в Буркина-Фасо и Зимбабве. Об этом сообщает агентство Reuters.

Известно, что решение о закрытии дипведомств приняли на фоне «стратегического перераспределения ресурсов» и реструктуризации дипломатической службы. Издание Infobae со ссылкой на МИД Норвегии сообщило, что в Осло подтвердили закрытие посольства.

На принятие решения также повлияла напряженность после присуждения Нобелевской премии мира лидеру венесуэльской оппозиции Марии Корине Мачадо. На награду также претендовал президент США Дональд Трамп.

10 октября Мария Корина Мачадо была объявлена лауреатом Нобелевской премии мира. В Белом доме заявили, что президент США Дональд Трамп продолжит бороться за прекращение конфликтов во всем мире, несмотря на решение Нобелевского комитета.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США представили мобильные установки для Tomahawk

    В России призвали ввести уголовную ответственность за продажу вейпов

    Марочко заявил о закреплении российских войск в Константиновке

    Валерия назвала причину раздельного проживания с пожилой матерью

    В России оценили новые мобильные установки для Tomahawk

    Популярная певица снялась без бюстгальтера и трусов для нового фото

    Венесуэла закроет посольства двух странах

    На Украине произошла массовая драка между военкомами и гражданскими

    Известная актриса призналась в нелюбви к Петербургу

    Российские военные без единого выстрела обезвредили группу ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости