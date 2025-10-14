Ветеран ЧВК «Вагнер» нашел «общее» между ВСУ и армией России

Командир штурмового отряда ЧВК «Вагнер» Интерн: ВСУ и ВС РФ похожи по мышлению

Военнослужащие армии России и Вооруженных сил Украины (ВСУ) очень похожи образом мышления и тактическим подходом к операциям на передовой. Об этом рассказал в интервью «Ленте.ру» бывший командир 10-го штурмового отряда частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», ветеран боев за Артемовск с позывным Интерн.

Он объяснил это общей «военной школой», а также сходным качеством подготовки, особенно у подразделений контрактников.

«[В Артемовске мы] действовали часто зеркально. Они знали нашу тактику, мы знали их. Поэтому многое зависело от фантазии командира и обстоятельств», — вспоминает Интерн.

При этом боец добавил, что когда солдаты неприятеля сдавались в плен добровольно, с ними обращались достойно и «никто их не обнулял».

«Тактика развивалась вместе с противником. Сначала они нас недооценивали, потом, когда "нахлебались", начали перестраиваться — и мы вместе с ними. Они пытались понять, как мы работаем, выстраивали контрмеры, а мы искали способы их обойти», — заключил интерн.

