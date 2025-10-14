Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
13:32, 14 октября 2025Ценности

Видео Кайли Дженнер в наручниках разозлило общественность на фоне рейдов в США

Мария Винар

Кадр: @kyliejenner

Американская телезвезда Кайли Дженнер опубликовала видео к новой рекламной кампании своего косметического бренда Kylie Cosmetics и подверглась критике в сети. Соответствующие кадры и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

28-летняя предпринимательница предстала перед камерой в черном бюстгальтере, ультракоротких шортах, колготках и остроносых туфлях. В размещенном ролике бизнесвумен в наручниках идет по темному коридору. Ее сопровождают мужчины в полицейской форме.

Пользователи сети разделились во мнениях по поводу идеи клипа знаменитости. Многие из них напомнили о рейдах ICE, устроенных летом в США, против нелегалов. «За гражданами США охотятся полицейские, а Кайли Дженнер проводит фотосессию в наручниках. Это не сатира, а американская гниль», «Странный поступок, когда полицейские похищают людей на улицах», «Ты оторвана от реальности?», «Как низко и безвкусно», «Кайли, проснись. Зачем это все?» — возмущались юзеры.

Ранее сообщалось, что Кайли Дженнер оконфузилась на публике из-за нижнего белья.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Ходорковского и его пособников обвинили в попытке захвата власти в России. Им грозит наказание вплоть до пожизненного заключения

    Мэр Одессы отреагировал на возможное лишение гражданства Украины

    Курс рубля взлетел

    Политолог высказался о мотивах Трампа в отношении Израиля

    В Кремле призвали дождаться встречи Трампа и Зеленского ради одного вопроса

    Десантники рассказали о защите БМД от дронов «дредами»

    В Кремле ответили на угрозу Макрона

    Бывшим руководителям WorldSkills Russia увеличили сумму хищений по гранту

    Состояние здоровья Киркорова взволновало поклонников

    Россиянин получил 15 лет колонии за банковские переводы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости