Видео Кайли Дженнер в наручниках разозлило общественность на фоне рейдов в США

Американская телезвезда Кайли Дженнер опубликовала видео к новой рекламной кампании своего косметического бренда Kylie Cosmetics и подверглась критике в сети. Соответствующие кадры и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

28-летняя предпринимательница предстала перед камерой в черном бюстгальтере, ультракоротких шортах, колготках и остроносых туфлях. В размещенном ролике бизнесвумен в наручниках идет по темному коридору. Ее сопровождают мужчины в полицейской форме.

Пользователи сети разделились во мнениях по поводу идеи клипа знаменитости. Многие из них напомнили о рейдах ICE, устроенных летом в США, против нелегалов. «За гражданами США охотятся полицейские, а Кайли Дженнер проводит фотосессию в наручниках. Это не сатира, а американская гниль», «Странный поступок, когда полицейские похищают людей на улицах», «Ты оторвана от реальности?», «Как низко и безвкусно», «Кайли, проснись. Зачем это все?» — возмущались юзеры.

