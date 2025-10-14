Российские военные без единого выстрела обезвредили группу военных ВСУ

Российские военные без единого выстрела обезвредили группу бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и захватили разведданные, позволившие полностью освободить один из населенных пунктов, сообщило Минобороны РФ, пишет РИА Новости.

Как указали в министерстве, добравшись до окраин поселка, группа обнаружила пункт временной дислокации ВСУ. Российские военные заметили легковой автомобиль ВСУ, в который они спешно грузили коробки с документацией.

«Использовав дымовые шашки, мгновенно рассредоточившись по разным флангам, без единого выстрела произвели захват боевиков», — подчеркнули в Минобороны.

Ранее российские бойцы использовали плащи-невидимки и пробрались в тыл ВСУ.