Влияние ракет Tomahawk на ход СВО оценили

Полковник Матвийчук: 50 ракет Tomahawk не изменят ход СВО

Количество от 20 до 50 дальнобойных ракет Tomahawk не окажет существенного влияния на конфликт, но может вызвать много жертв при ударе по России. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук.

Ранее газета The Financial Times сообщила, что власти США могут передать Вооруженным силам Украины от 20 до 50 дальнобойных ракет Tomahawk.

Матвийчук рассказал, что такое количество ракет не может повлиять на ход СВО, но факт их передачи Украине преследует политическую цель. По его словам, таким образом США и Украина пытаются оказать давление на президента Владимира Путина, угрожая ударами по густонаселенным пунктам России.

«Дело в том, что ракета — это достаточно грозное оружие, и ее падение в любом густонаселенном районе России повлечет за собой массу жертв и разрушений. Это чистейшей воды подход Трампа, который решил задавить оппонента своим авторитетом и заставить подписать сделку, которую он нам предлагает, — капитуляцию. Я думаю, что ничего это не произойдет, мы ответим адекватно, но сами отношения между Россией и США станут на грани абсолютного закрытия», — считает военный эксперт.

Полковник напомнил, что у России есть все средства ПВО для сбития Tomahawk: от переносного зенитного ракетного комплекса «Игла» до самых мощных С-400, С-500, которые обнаруживают и уничтожают эти ракеты.

Ранее зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что поставка Вашингтоном ракет Tomahawk может кончиться плохо для всех и прежде всего — президента США Дональда Трампа. Он выразил надежду, что «очередная пустая угроза» американского президента вызвана затянувшимися переговорами с Киевом.