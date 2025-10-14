Водителей предупредили об опасности одного вида шин

Автоэксперт Гагарин: Шипованные шины могут подвести в ответственный момент

Шипованные шины быстрее стираются и могут подвести водителя в ответственный момент. Об опасности этого вида покрышек предупредил автолюбителей автоэксперт, редактор тематического портала Вадим Гагарин, пишет NEWS.ru.

Водителям в крупных городах специалист посоветовал устанавливать фрикционные шины без шипов. «Важно помнить, что шипованные шины быстрее деградируют, если использовать их преимущественно на асфальте, — разбиваются посадочные крепления шипов, они вылетают, а также постепенно стираются о твердое покрытие», — пояснил Гагарин.

Автоэксперт добавил, что покрышки с выпавшими шипами плохо выполняют свою функцию и могут подвести в ответственный момент, не обеспечив должное сцепление с дорогой. С фрикционными шинами все проще — достаточно следить за остаточной высотой протектора, заключил Гагарин.

Ранее водителей предупредили о наказании за замену номеров на европейские, чтобы не платить за городскую парковку. Тех, кто попадется на таком правонарушении, ждет суровое наказание — штраф на сумму до 500 тысяч рублей либо лишение прав на год.