11:27, 14 октября 2025

Военкор опроверг информацию об ударе ВС России по больнице в Харькове

Военкор Коц: Больницу в Харькове атаковали украинские системы ПВО, а не ВС РФ
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетВзрывы в Харькове:

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Больницу в Харькове атаковала система противовоздушной обороны (ПВО) Украины. Об этом сообщил военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале.

Он также написал, что украинские СМИ распространяют информацию о том, что больницу якобы атаковали Вооруженные силы (ВС) России. Военкор отметил, что удар по медицинскому учреждению не может вызвать потерю света в трех районах города. По его словам, блэкаут произошел, потому что российские войска атаковали не больницу, а электроподстанцию «Харьковская» — она питает не только жилые дома, но и теплоэлектростанцию.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что российские войска в ходе ночной атаки нанесли почти сотню ударов дронами по критической инфраструктуре Украины. Он отметил, что в результате атаки объекты инфраструктуры были повреждены в Харьковской, Кировоградской и Сумской областях.

До этого в Харькове раздалось несколько взрывов, после чего в городе частично пропала электроэнергия. Власти города пока никак не комментировали ситуацию.

