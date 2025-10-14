Россия
Вооруженные досками коммунальщики устроили драку в Москве

Вооруженные досками коммунальщики устроили драку на северо-востоке Москвы
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Вооруженные досками коммунальщики устроили драку во дворе дома в районе Марфино на северо-востоке Москвы. Их потасовка попала на видео, ролик опубликовал Telegram-канал «Осторожно, Москва».

На представленных кадрах видно, как работники стоят между деревьями и наносят друг другу удары.

Местные жители отметили, что недавно в районе прошла программа реновации. По их версии, сотрудники коммунальных служб пытались снять с деревьев защитные деревянные доски, но что-то не поделили. Сведений о пострадавших не поступало.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге мигранты и другие посетители ресторана «Чайхана» на Васильевском острове не смогли закрыть счет и устроили массовую драку. По факту инцидента была организована проверка.

Еще раньше иностранцы с палками подрались в центре Санкт-Петербурга.

