Вооруженные досками коммунальщики устроили драку в Москве

Вооруженные досками коммунальщики устроили драку на северо-востоке Москвы

Вооруженные досками коммунальщики устроили драку во дворе дома в районе Марфино на северо-востоке Москвы. Их потасовка попала на видео, ролик опубликовал Telegram-канал «Осторожно, Москва».

На представленных кадрах видно, как работники стоят между деревьями и наносят друг другу удары.

Местные жители отметили, что недавно в районе прошла программа реновации. По их версии, сотрудники коммунальных служб пытались снять с деревьев защитные деревянные доски, но что-то не поделили. Сведений о пострадавших не поступало.

