Вскрылись новые подробности об одном из фигурантов дела экс-замглавы Минобороны Иванова

РИА: Учредитель «Интеркоммерца» Крыжановский уехал из России за 9,5 года до дела

Один из фигурантов уголовного дела экс-замглавы Минобороны Тимура Иванова, учредитель лопнувшего банка «Интеркоммерц» Павел Крыжановский, уехал из России за 9,5 лет до возбуждения против него уголовного дела. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

По данным агентства, на этот факт указала адвокат фигуранта. Он ссылается, что защита предоставила документы, подтверждающие его законное проживание. Кроме того, он настаивал на том, что Крыжановский не мог знать о предъявлении ему обвинения, потому что по месту его регистрации никаких уведомлений ему не приходило.

Крыжановскому заочно предъявлено обвинение по части 4 статьи 160 УК РФ («Присвоение или растрата»). Он заочно арестован и объявлен в международный розыск.

Ранее сообщалось, что по этому делу также проходит бенефициар компании Zaira Invest&Trade Inc и Saga Handels GmbH Андрей Захаров.