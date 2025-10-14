Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:38, 14 октября 2025Силовые структуры

Вскрылись новые подробности об одном из фигурантов дела экс-замглавы Минобороны Иванова

РИА: Учредитель «Интеркоммерца» Крыжановский уехал из России за 9,5 года до дела
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

Один из фигурантов уголовного дела экс-замглавы Минобороны Тимура Иванова, учредитель лопнувшего банка «Интеркоммерц» Павел Крыжановский, уехал из России за 9,5 лет до возбуждения против него уголовного дела. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

По данным агентства, на этот факт указала адвокат фигуранта. Он ссылается, что защита предоставила документы, подтверждающие его законное проживание. Кроме того, он настаивал на том, что Крыжановский не мог знать о предъявлении ему обвинения, потому что по месту его регистрации никаких уведомлений ему не приходило.

Крыжановскому заочно предъявлено обвинение по части 4 статьи 160 УК РФ («Присвоение или растрата»). Он заочно арестован и объявлен в международный розыск.

Ранее сообщалось, что по этому делу также проходит бенефициар компании Zaira Invest&Trade Inc и Saga Handels GmbH Андрей Захаров.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путина попросили отказаться от изменения системы ОМС. Как это отразится на жизни россиян?

    В Москве жильцы пожаловались на терроризирующего подъезд соседа

    В российской кризисной отрасли назвали помощь от властей несущественной

    Трамп признался в неприязни к некоторым лидерам Европы

    Т-80УД заметили в США

    Медведи растерзали трех человек за одну неделю и пошли на рекорд

    В России увидели риск потери Сырским должности главкома ВСУ и указали на один признак

    Скандально известного банкира потребовали еще раз арестовать в России

    Стало известно о возможном освобождении делавшего кукол из тел детей некрополиста

    Россиянин украл из магазина duty free косметику на 40 тысяч рублей и попал на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости