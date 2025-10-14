Наука и техника
17:48, 14 октября 2025

Выпускаемые для Киева САУ поставили на гусеницы

Немецкие гаубицы RCH 155 получили гусеничное шасси
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: Krauss-Maffei Wegmann GmbH & Co. KG / YouTube

Немецкая компания KNDS представила новый вариант самоходной артиллерийской установки (САУ) RCH 155 на гусеничном шасси в ходе выставки Ассоциации армии США AUSA 2025. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный осведомитель».

Беспилотный артиллерийский модуль AGM поставили на гусеничное шасси Boxer. Такой же модуль получила самоходная гаубица RCH 155 на шасси колесной бронемашины Boxer. Колесные САУ выпускают для Киева.

Гусеничная установка отличается улучшенной проходимостью и возросшей до 45 тонн массой. Экипаж машины состоит из двух человек. Модуль AGM несет гаубицу с заявленной дальностью стрельбы более 50 километров.

Разработку модуля AGM начали в 2000-е годы. Конструкторы рассматривали различные платформы для установки модуля, включая шасси реактивной системы залпового огня M270 MLRS. В 2014 году KNDS начала работу над RCH 155, а в 2019-м был собран первый прототип.

В апреле издание Tagesschau со ссылкой на внутренние документы бундесвера писало, что САУ PzH 2000, которые Германия передала Украине, оказались слишком сложными для конфликта высокой интенсивности.

