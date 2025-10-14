Наука и техника
10:27, 14 октября 2025Наука и техника

Samsung выпустила уникальный складной смартфон

Samsung представила складной смартфон W26 с 16 Гбайт памяти и спутниковой связью
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Изображение: Samsung

Корпорация Samsung анонсировала в Китае премиальный складной смартфон W26. На это обратило внимание профильное издание SamMobile.

Модель W26 оказалась «слегка модернизированной» версией Galaxy Z Fold 7, который появился в июле. Оба устройства получили складной экран на 8 дюймов и 6,5-дюймовый внешний дисплей, а также флагманский чип Snapdragon 8 Elite. Однако W26 имеет специальную для рынка Китая функцию — встроенную поддержку спутниковой связи. Во всем остальном мире этой уникальной опции нет.

Также в отличие от Galaxy Z Fold 7 его китайский аналог имеет 16 гигабайт оперативной памяти, тогда как модель для остального мира получила всего 12 гигабайт оперативной памяти. Кроме того, в комплекте с W26 есть двухцветный кевларовый чехол, адаптер питания мощностью 25 ватт, USB-кабель.

Как и Galaxy Z Fold 7, складной флагман для китайского рынка имеет тройную камеру с объективами разрешением 200, 12 и 10 мегапикселей, защиту IP48 и аккумулятор емкостью 4400 миллиампер-часов. Стоимость Samsung W26 составит от 16 999 юаней, или около 192 тысяч рублей.

Ранее журналисты издания Galaxy Club предсказали, что Samsung готова представить складной смартфон, который получит три отдельные батареи. Также аппарат будет иметь дисплей, складывающийся втрое.

