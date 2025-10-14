Известный телеведущий назвал худшего гостя и описал интервью с ним словами «настоящий ад»

Телеведущий Грэм Нортон назвал актера Марка Уолберга худшим гостем интервью

Известный ирландский телеведущий и комик Грэм Нортон рассказал, кого считает худшим гостем интервью за всю карьеру. Беседу с ним ведущий описал словами «настоящий ад», передает газета The Independent.

Худшим гостем ведущий назвал американского актера Марка Уолберга. По его словам, в 2013 году звезда кино пришел к нему на интервью в «Шоу Грэма Нортона» в нетрезвом состоянии. «Когда он приехал, он не выглядел пьяным. Он рассказал мне о своем фильме, поделился парой историй о неудачных трюках и так далее, но уже через 15 минут какая-то гадость в его организме взяла верх, и начался настоящий ад», — вспомнил Нортон, говоря о голливудском актере.

Ведущий пожаловался, что Уолберг сначала перебивал других гостей, а потом и вовсе заснул прямо на площадке. «Если вы когда-нибудь увидите пьяного человека в эфире моего шоу, то это потому, что он приехал к нам пьяным. Мы не виноваты», — подчеркнул Нортон.

Ранее другой известный ведущий назвал Уолберга худшим гостем интервью. Австралийский комик и телеведущий Питер Хеллиар рассказал, что во время беседы актер все время смотрел в телефон.