Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
19:22, 14 октября 2025Интернет и СМИ

Известный телеведущий назвал худшего гостя и описал интервью с ним словами «настоящий ад»

Телеведущий Грэм Нортон назвал актера Марка Уолберга худшим гостем интервью
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)
Марк Уолберг

Марк Уолберг. Фото: Dave Longendyke / ZUMAPRESS.com / Globallookpress.com

Известный ирландский телеведущий и комик Грэм Нортон рассказал, кого считает худшим гостем интервью за всю карьеру. Беседу с ним ведущий описал словами «настоящий ад», передает газета The Independent.

Худшим гостем ведущий назвал американского актера Марка Уолберга. По его словам, в 2013 году звезда кино пришел к нему на интервью в «Шоу Грэма Нортона» в нетрезвом состоянии. «Когда он приехал, он не выглядел пьяным. Он рассказал мне о своем фильме, поделился парой историй о неудачных трюках и так далее, но уже через 15 минут какая-то гадость в его организме взяла верх, и начался настоящий ад», — вспомнил Нортон, говоря о голливудском актере.

Ведущий пожаловался, что Уолберг сначала перебивал других гостей, а потом и вовсе заснул прямо на площадке. «Если вы когда-нибудь увидите пьяного человека в эфире моего шоу, то это потому, что он приехал к нам пьяным. Мы не виноваты», — подчеркнул Нортон.

Ранее другой известный ведущий назвал Уолберга худшим гостем интервью. Австралийский комик и телеведущий Питер Хеллиар рассказал, что во время беседы актер все время смотрел в телефон.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В НАТО решили смягчить правила применения оружия против России

    Мощнейшая ракета SpaceX совершила свой последний полет

    Раскрыт необычный провал Макрона

    Зеленский высказался о лишении гражданства мэра Одессы

    Россиянам назвали способы получить скидку на жилье

    Число пострадавших при ударе ВСУ по движущемуся автомобилю в России выросло

    Появились подробности о пострадавших в смертельном ДТП с российским военным грузовиком

    Оксана Самойлова показала фигуру после тренировки на фоне развода с Джиганом

    Освобожденный из Газы уроженец Донбасса захотел получить гражданство России

    Кушанашвили назвал ошибку в поведении Диброва на фоне развода

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости