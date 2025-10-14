Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:17, 14 октября 2025Силовые структуры

Задержание работавшего на Украину российского наркопроизводителя попало на видео

ФСБ показала задержание в Сибири работавшего на куратора Украины наркоторговца
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Задержание работавшего на Украину российского наркопроизводителя попало на видео. Соответсвующие кадры опубликованы в ТАСС.

На видео показано, как вооруженные правоохранители подходят и окружают частный дом. Затем допрашивают задержанного.

Ранее сообщалось, что задержанный — местный житель. Мужчина был задержан в момент синтеза наркотического средства. Он является участником межрегиональной преступной группы, в которую входили представители Кемеровской и Новосибирской областей, Алтайского и Красноярского краев. Его действия курировались с Украины. Во время обысков у него было найдено более 38,6 килограмма мефедрона и более 1,5 тонны прекурсоров, реактор и другое оборудование.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Ракеты в качестве взятки». На Западе назвали возможное условие для передачи Украине Tomahawk

    Российские войска уничтожили группу элитной бригады операторов дронов ВСУ

    Появились кадры ночных ударов по Харькову

    Жилые дома попали под удар ВСУ в российском регионе

    В России чиновники урезали выплату семье бойца СВО

    Задержание работавшего на Украину российского наркопроизводителя попало на видео

    Разнорабочий в 70 лет женился на соседке на 40 лет младше себя

    SpaceX вывела на орбиту спутники Kuiper

    Выдача кредиток в России рекордно упала

    Бывшая возлюбленная российского миллиардера показала фото в крошечном бюстгальтере

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости