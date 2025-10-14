ФСБ показала задержание в Сибири работавшего на куратора Украины наркоторговца

Задержание работавшего на Украину российского наркопроизводителя попало на видео. Соответсвующие кадры опубликованы в ТАСС.

На видео показано, как вооруженные правоохранители подходят и окружают частный дом. Затем допрашивают задержанного.

Ранее сообщалось, что задержанный — местный житель. Мужчина был задержан в момент синтеза наркотического средства. Он является участником межрегиональной преступной группы, в которую входили представители Кемеровской и Новосибирской областей, Алтайского и Красноярского краев. Его действия курировались с Украины. Во время обысков у него было найдено более 38,6 килограмма мефедрона и более 1,5 тонны прекурсоров, реактор и другое оборудование.