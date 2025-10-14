Мир
20:13, 14 октября 2025Мир

Захарова оценила анекдот про «Ладу» и холодильник от «фантастического» Рютте

Захарова заявила, что Рютте сам не понял смысл анекдота, который он рассказал
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Shamil Zhumatov / Reuters

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте не понял смысл анекдота про автомобиль «Лада» и холодильник, который он рассказал на сессии Парламентской ассамблеи альянса в Любляне. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram.

Ранее, комментируя ситуацию с закупками европейскими странами F-35 и систем Patriot, Рютте рассказал, что иногда «вспоминает старую русскую шутку про Lada и холодильник», которая актуальна в данном контексте. «Продавец Lada говорит, что автомобиль доставят через 10 лет. Реакция [покупателя] — утром или днем? Какая разница? Ну, днем привезут холодильник», — пошутил он.

«Фантастический, конечно. Сам не понял, про что анекдот, но рассказал. А шутка-то не про товары народного потребления, а про приоритетность ВПК. Как скажете, Марк, как скажете», — отреагировала на слова Рютте представитель российского МИД.

26 сентября генсек НАТО заявил, что вооруженные силы стран блока не могут продолжать сбивать дешевые беспилотники с помощью дорогостоящих ракет. Он отметил, что в краткосрочной перспективе альянс будет испытывать нехватку необходимого оборудования для противодействия БПЛА.

