Наука и техника
09:28, 14 октября 2025Наука и техника

Запад увидел «отработку ударов по НАТО» на учениях Балтфлота

Army Recognition назвало учения российских «Бастионов» отработкой ударов по НАТО
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)
СюжетУчения НАТО:

Кадр: Telegram-канал «ТАСС»

Учения расчетов береговых ракетных комплексов (БРК) «Бастион» Балтфлота России могут быть отработкой ударов по объектам НАТО в случае прямого военного столкновения. Соответствующие признаки увидело западное издание Army Recognition.

В публикации обратили внимание на учения российских войск с условными пусками крылатых ракет с побережья Финского залива. В ходе маневров расчеты «Бастионов» отрабатывали удары не только по условным кораблям, но и по удаленным командным пунктам и аэродромам условного противника.

Автор подчеркнул, что место проведения и цели учений актуальны «с оперативной и политической точек зрения». Он напомнил, что в 2023 году в НАТО вступила Финляндия, а в 2024-м — Швеция.

«Стратегический сигнал учений в Балтии недвусмыслен. Отработка залпов по "удаленным командным пунктам и аэродромам" — это отработка задач по поражению объектов инфраструктуры НАТО в ближнем зарубежье Финского залива», — говорится в материале.

Издание допустило, что в критической ситуации размещенные в укрытиях мобильные «Бастионы» смогут наносить быстрые и мощные удары по объектам в заливе.

В январе генеральный конструктор НПО машиностроения Александр Леонов сообщил, что специалисты достигли положительных результатов в ходе работ по модернизации сверхзвуковых противокорабельных ракет «Оникс». Их используют в составе комплексов «Бастион».

