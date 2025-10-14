Силовые структуры
15:43, 14 октября 2025Силовые структуры

Засунувшим участника СВО в багажник похитителям огласили наказание

Волк: Суд дал от 7 до 16 лет членам группы за похищение участника СВО в Обнинске
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Калужский областной суд вынес приговор пятерым членам преступной группы, которые похитили участника специальной военной операции (СВО). Об этом сообщила «Ленте.ру» официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Подсудимые признаны виновными по трем статьям УК РФ: 126 («Похищение человека»), 162 («Разбой») и 210 («Участие в организованном преступном сообществе»). Четверо мужчин получили наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 16 лет в колониях особого и строгого режимов. Женщина осуждена на 7 лет с отсрочкой отбывания наказания до исполнения ее несовершеннолетнему ребенку 14 лет.

Из приговора следует, что злоумышленники в конце февраля напали на жителя Обнинска, вернувшего с СВО, избили и засунули его в багажник легкового автомобиля, который был угнан преступниками. Военнослужащий сумел освободиться и вызвал полицию.

В МВД предоставили оперативное видео с задержанием похитителей на территории Московского региона. На кадрах видны бойцы спецназа, вскрывающие вагончик, где проживали подозреваемые.
 
Еще двое бандитов скрываются на территории другого государства. Российские власти принимают меры к их экстрадиции.
 
Ранее сообщалось, что на Камчатке полиция задержала четырех человек 29-35 лет за похищение и избиение участника СВО.

