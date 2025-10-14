Заявивший об испорченности русских певец объяснил отмену концертов в России

Певец Белорусских заявил, что отменил концерты в РФ из-за нехватки новой музыки

Белорусский певец Тимофей Морозов, известный под псевдонимом Тима Белорусских, объяснил отмену своих концертов в России. Его цитирует «Абзац».

«Пока не хватает новой музыки. Поняли, что хотим порадовать слушателей не только старыми хитами, но и обновленными», — пояснил артист. По словам Белорусских, новый материал в его репертуаре появится в ближайшее время.

12 сентября Белорусских заявил об отмене концертов в России. Причины срыва выступлений в Краснодаре, Екатеринбурге, Новосибирске и Красноярске он не назвал, однако подчеркнул, что его команда сделала все для проведения концертов.

До этого сообщалось, что Белорусских, который в 2023 году отбыл двухлетний срок домашнего ареста за хранение запрещенных веществ, приехал в Россию и дал интервью. В нем артист заявил об испорченности русских.