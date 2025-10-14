Женщина проникла в дом знакомого и попыталась отрезать ему мошонку

В США женщина пробралась в дом знакомого и изувечила его. Об этом сообщает WTVG.

Инцидент произошел в городе Толедо, штат Огайо. 45-летняя Жанита Хопингс ночью незаконно проникла в жилище знакомого. Мужчина услышал шум в коридоре и выбежал навстречу преступнице. При этом он был полностью обнажен. Хопингс напала на него и неизвестным инструментом разрезала мошонку. Вследствие травмы одно яичко пострадавшего оказалось полностью обнажено. После этого Хопингс скрылась.

Мужчине потребовалась помощь врачей, его госпитализировали. Подозреваемая объявлена в розыск по обвинениям в нанесении тяжкого вреда здоровью и незаконном проникновении со взломом.

Ранее сообщалось, что жительница Южной Кореи отрезала мужу пенис и смыла его в унитаз. Женщина набросилась на мужа с ножом в туалете кафе.