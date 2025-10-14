Забота о себе
Женщине после рождения 6,5-килограммового ребенка наложили 55 швов

Фото: Егор Алеев / ТАСС

В Бразилии домохозяйка Ариана Боржес естественным путем родила 6,5-килограммового ребенка. После этого врачам пришлось наложить ей 55 швов, сообщает издание Terra.

Изначально врачи назначили женщине кесарево сечение, поскольку ребенок был крупным. Затем медики узнали, что женщина самостоятельно родила восьмерых детей и отменили это решение.

«Когда она уже почти родила, врачи сошли с ума, потому что поняли, что прохода нет. Они сделали все возможное, чтобы вытащить ребенка. Когда моя жена была почти в обмороке, Бог благословил их, и им удалось вытащить ребенка», — рассказал муж бразильянки.

После родов у Боржес открылось кровотечение, поэтому ей наложили 55 швов. Через несколько дней женщину выписали, но она все еще испытывала сильные боли при ходьбе, поэтому ей пришлось вернуться в больницу. В настоящее время жительница Бразилии продолжает восстанавливаться после родов. «Она чувствует себя плохо, у нее все еще идет кровь», — добавил ее супруг.

Ранее британка Грейс Брэнд обнаружила у себя язву во рту. Однако это оказался рак, поэтому она лишилась половины языка.

.
    Все новости