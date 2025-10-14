Экономика
23:26, 14 октября 2025Экономика

Жители российского города пожаловались на разваливающийся дом

Жители Норильска пожаловались, что их дом разъезжается на глазах
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Telegram-канал «Норильск Today 18+»

Жильцы одного из домов в Норильске пожаловались, что тот стремительно разваливается. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал «Норильск Today 18+».

Речь идет о доме 1962 года постройки, расположенном по адресу: улица Ленинградская, дом 3, корпус 4. По словам жильцов, здание покрылось трещинами, из-за чего они опасаются за свое здоровье и безопасность. «Хотела бы обратиться к ответственным. Дом разъезжается на глазах. С каждой неделей трещин становится все больше и больше. Мало того, наступают холода, дома холодно, из-за этих щелей детей только и успевай лечить. С этим собираются что-то делать?» — посетовала жительница.

Ранее стало известно, что в Кирове в одной из квартир дома 1955 года постройки обрушился потолок.

