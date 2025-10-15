Бывший СССР
Арестович объяснил лишение мэра Одессы гражданства Украины

Арестович назвал расправой лишение мэра Одессы Труханова гражданства Украины
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)
Геннадий Труханов

Геннадий Труханов. Фото: Igor Tkachenko / Reuters

Лишение мэра Одессы Геннадия Труханова гражданства Украины является внесудебной расправой. Об этом заявил бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в своем Telegram-канале.

«Геннадия Труханова лишили украинского гражданства. Очередная внесудебная расправа над гражданином Украины и попытка рейдерского захвата Одессы», — написал он.

Бывший советник отметил, что офис президента страны Владимира Зеленского назовет произошедшее борьбой за безопасность. При этом он добавил, что это будет правдой, однако бороться, по его словам, украинские власти будут за свою безопасность.

Кроме того, Арестович назвал Одессу одним из двух электоральных участков, способных решить исход любых выборов. При этом вторым из них он посчитал Киев.

Зеленский подписал указ о лишении Труханова гражданства 14 октября. Причиной решения стало якобы наличие у него российского паспорта.

