Белый дом раскрыл взаимоотношения Трампа и Си Цзиньпина

В Белом доме сообщили, что Трамп и Си Цзиньпин поддерживают прочные отношения

Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин поддерживают прочные отношения, несмотря на напряженность между Вашингтоном и Пекином. Об этом в интервью порталу Axios сообщил глава Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт.

«Многие из нас также имеют хорошие рабочие связи с китайскими коллегами, поэтому нас удивило, что Пекин внезапно усилил давление по вопросу редкоземельных элементов», — сказал чиновник.

По словам Хассетта, такие разногласия «могут показаться мелочью», однако «подобные шаги способны серьезно повлиять на экономику».

Ранее торговый представитель США Джеймисон Грир заявил, что встреча Трампа и Си в Южной Корее состоится согласно плану.

До этого Трамп заявлял, что больше не видит смысла во встрече с китайским лидером.