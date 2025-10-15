Культура
12:13, 15 октября 2025Культура

Билеты на концерт российской группы в Мексике раскупили за десять минут

В Мексике билеты на концерт группы «Тату» раскупили за десять минут
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости

Билеты на концерт российской культовой группы «Тату» (t.A.T.u.) в Мексике раскупили за десять минут. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

По данным источника, все билеты на мероприятие, запланированное на 1 декабря, раскуплены. «На 2 декабря все еще можно найти места по две тысячи долларов (около 160 тысяч рублей)», — говорится в сообщении.

Ранее солистка «Тату» Лена Катина отреагировала на требование главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталия Бородина проверить творчество коллектива на продвижение нетрадиционных ценностей.

До этого участницы «Тату» пообещали больше не целоваться, не обниматься и держать дистанцию на сцене.

