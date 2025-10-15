Оскандалившегося российского губернатора обвинили в оскорблении памяти ветеранов

Журналист Кашеварова: Быдлячество оскорбляет то, за что вступился Федорищев

Форма заявлений, в которых оскандалившийся губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев вступился за память Великой отечественной войны, сама по себе наносит оскорбление ветеранам. В этом Федорищева обвинила общественница и журналист Анастасия Кашеварова в Telegram.

Кашеварова напомнила, что чиновникам следует помнить о своем положении и вести себя соответственно. «Человек со статусом и государственной должностью должен понимать, что быдлячество также оскорбляет то, за что он вступился и неумело, хамски поставил на вид», — заявила она.

Также общественница подчеркнула, что камень с табличкой о Великой отечественной войне, из-за которого начал материться Федорищев, был лишь обозначением проекта мемориала, и обелиск уже несколько лет как возведен.

Ранее сообщалось, что обматеренный Федорищевым глава Кинельского района Самарской области Юрий Жидков попал в больницу с гипертоническим кризом.