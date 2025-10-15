«Москвич» нашел второго партнера по выпуску китайских автомобилей

«Ведомости»: До конца года «Москвич» выпустит автомобиль китайского бренда SAIC

Московский автозавод «Москвич» до конца года начнет крупноузловую сборку очередного китайского автомобиля, причем на этот раз его партнером станет не JAC, сотрудничеству с которым уже три года, а корпорация SAIC. Об этом со ссылкой на источник, знакомый с планами компании, сообщают «Ведомости».

Поставки в дилерскую сеть российский производитель собирается начать уже в начале 2026 года. Впрочем, представитель бренда в комментарии изданию не стал раскрывать планы компании, указав только, что рассматриваются различные варианты расширения модельной линейки.

Еще в августе СМИ предполагали, что очередной «Москвич» (модель будет называться М70) станет российской версией кроссовера MG HS второго поколения. По крайней мере, об этом свидетельствовали данные сертификационных документов. Машина получит турбомотор объемом 1,5 литра и 2 литра мощностью 172 и 231 лошадиная сила соответственно.

Оригинальная китайская модель доступна в России под заказ. На одном из агрегаторов ее предлагают купить за 3,85 миллиона рублей у дилера в Екатеринбурге. Производство автомобилей MG ведется на заводе в Шанхае. Сам бренд, имеющий английские корни, SAIC приобрела в середине 2000 годов.

В первые девять месяцев 2025 года в России реализовано 11,2 тысячи автомобилей «Москвич», что на 24 процента меньше, чем годом ранее. На модель «Москвич 3» пришлось 83 процента продаж. Автомобилей MG в тот же период в России зарегистрировано 227 единиц.

Эксперт «Автостат инфо» Александр Климнов предположил, что М70 будет конкурировать с Haval M6, F7, Dargo, Chery Tiggo 8 и Geely Monjaro. В свою очередь, эксперт автомобильного рынка Денис Гаврилов заметил, что для хороших продаж стоимость «Москвича» должна быть сопоставима с конкурентами.

