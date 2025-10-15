Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:09, 15 октября 2025Россия

Давка с пострадавшим в российской школе попала на видео

В Нижнем Новгороде шестикласснику сломали нос в давке в школе №117
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

В Нижнем Новгороде шестиклассник пострадал во время давки в школе №117. Видео инцидента опубликовал Ni Mash в Telegram.

На кадрах их эпицентра давки видно упавшего на пол мальчик и лужу крови. На фоне также слышны крики детей. Оценить масштабы происходящего ролик не позволяет.

По информации издания, в результате школьник получил перелом носа. Причина давки не уточняется.

Ранее в Иркутске школьник сломал руку в сильной давке после сокращения уроков из-за перебоев с питанием. По словам родителей учеников, после звонка одновременно из классов вышли около одной тысячи детей. В результате многие получили травмы. Кроме того, сообщалось о разбитых телефонах и опрокинутом шкафе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия отказалась выполнять требование ЕСПЧ

    Стало известно о важном нюансе при конфискации в России автомобилей злостных нарушителей

    Генсек НАТО заявил о бесконечном превосходстве сил альянса над Россией

    Лидер Сирии прибыл в Кремль на переговоры с Путиным

    Британии предрекли крах в случае войны с Россией и Китаем

    ЕК осудила Венгрию за визит главы МИД Сийярто в Москву

    «Калашников» поставил высокоточные СВ-98 заказчику

    Давка с пострадавшим в российской школе попала на видео

    На Украине предрекли чекистское управление для Одессы

    Российский тревел-блогер назвал лучшее время для покупки билетов в Европу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости