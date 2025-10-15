Давка с пострадавшим в российской школе попала на видео

В Нижнем Новгороде шестикласснику сломали нос в давке в школе №117

В Нижнем Новгороде шестиклассник пострадал во время давки в школе №117. Видео инцидента опубликовал Ni Mash в Telegram.

На кадрах их эпицентра давки видно упавшего на пол мальчик и лужу крови. На фоне также слышны крики детей. Оценить масштабы происходящего ролик не позволяет.

По информации издания, в результате школьник получил перелом носа. Причина давки не уточняется.

Ранее в Иркутске школьник сломал руку в сильной давке после сокращения уроков из-за перебоев с питанием. По словам родителей учеников, после звонка одновременно из классов вышли около одной тысячи детей. В результате многие получили травмы. Кроме того, сообщалось о разбитых телефонах и опрокинутом шкафе.