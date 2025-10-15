Россия
Давку в российской школе с валящимися на пол детьми сняли на видео

В одной из школ Екатеринбурга произошла давка, ее сняли на видео
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Давку с падающими на пол детьми в одной из екатеринбургских школ сняли на видео. Ролик опубликовало сетевое издание «Екатеринбург онлайн».

На записи видно толпящихся в раздевалке учеников. Дети кричат, некоторые из них падают под напором толпы.

По словам матери одного из учеников, одноклассника ее сына едва не затоптали на полу, наступив на грудь. В администрации города инцидент в раздевалке связали с проводившейся в учреждении олимпиадой по английскому языку. Олимпиада завершилась одновременно с занятиями у первой смены, пояснили там.

В последнее время в России было зафиксировано сразу несколько подобных случаев. Так, в Нижнем Новгороде шестикласснику сломали нос в давке, происшествие также сняли на видео, в том числе лужу крови, вытекшей из разбитого носа подростка. Незадолго до этого ученик иркутской школы сломал в давке руку.

