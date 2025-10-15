Делегация Украины встретилась с производителями ракет Tomahawk

Ермак и Свириденко встретились в США с представителями Lockheed Martin

Делегация из высших лиц Украины, куда вошли глава офиса президента (ОП) Андрей Ермак и премьер-министр Юлия Свириденко, встретились с представителями военно-промышленной корпорации Lockheed Martin. Об этом в Telegram сообщает пресс-служба главы ОП республики.

«Вместе с премьер-министром Юлией Свириденко, секретарем СНБО (Совет национальной безопасности и обороны — прим. «Ленты.ру») Рустемом Умеровым, первым заместителем министра иностранных дел Сергеем Кислицей и нашим послом в США Ольгой Стефанишиной встретились с представителями Lockheed Martin», — говорится в публикации.

Военно-промышленная корпорация Lockheed Martin производит дальнобойные ракеты Tomahawk, а также истребители F-16.

Ранее стало известно, что США могут передать Вооруженным силам Украины от 20 до 50 дальнобойных ракет Tomahawk. При этом газета Financial Times отметила, что передача такого количества ракет вряд ли сможет повлиять на ход конфликта.