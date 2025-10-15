На Западе рассказали о разрушенном Россией мифе о НАТО

Макрегор: Единство НАТО рухнуло из-за риска масштабного конфликта с Россией

Единство НАТО рухнуло из-за риска масштабного конфликта альянса с Россией. Об этом заявил полковник армии США в отставке, бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Deep Dive.

«НАТО не едина в своем желании воевать с Россией. (...) Миф о единстве НАТО рушится под давлением», — отметил он.

По словам эксперта, многие европейские государства отказались бы вступать в более масштабную войну с Россией, а часть из них — Венгрия, Словакия и Чехия — уже открыто заявили об этом. В то же время, отмечает Макгрегор, обладающая сильной армией Польша не захочет рисковать своей быстро развивающейся экономикой, а Франция, Германия и Британия уже столкнулись с внутренними проблемами и также не желают вступать в военный конфликт с Москвой.

Ранее министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что НАТО «всей своей силой» ответит России в случае нарушения европейского воздушного пространства. «Не должно быть никаких сомнений: если НАТО будет под угрозой, мы будем действовать», — подчеркнул он.