Россия
10:23, 15 октября 2025Россия

Эксперт оценил последнее видео пропавшей более двух недель назад в тайге российской семьи

Профайлер Анищенко усомнился в искренности записанного Усольцевыми видео
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Vladimir Skovorodnikov / Russian Look / Globallookpress.com

Профайлер Илья Анищенко усомнился в искренности видео, записанного семьей Усольцевых, пропавшей в тайге в Красноярском крае более двух недель назад. С такой оценкой ролика россиян он выступил в интервью порталу Woman.ru.

Усольцева разместила ролик 27 сентября, на нем она поделилась планами о том, что с мужем и пятилетней дочерью отправится к скале Буратинка. Эксперт обратил внимание на одну деталь — женщина в рассказе постоянно возвращается к теме сборов мужа.

Анищенко предположил, что, вероятно, глава семейства не хотел идти в поход. Супруга могла убедить его, и он согласился на опасную вылазку. В то же время в мимике и жестах Усольцевой специалист явных признаков противоречий и двойных посланий не разглядел.

До этого сообщалось, что семья Усольцевых изначально собиралась на тренинги с йогой и медитациями «Тантра», но резко передумала и ушла в тайгу.

Еще раньше стало известно, что активные поиски россиян приостановили как минимум до апреля следующего года.

