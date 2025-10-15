Эксперт оценил последнее видео пропавшей более двух недель назад в тайге российской семьи

Профайлер Илья Анищенко усомнился в искренности видео, записанного семьей Усольцевых, пропавшей в тайге в Красноярском крае более двух недель назад. С такой оценкой ролика россиян он выступил в интервью порталу Woman.ru.
Усольцева разместила ролик 27 сентября, на нем она поделилась планами о том, что с мужем и пятилетней дочерью отправится к скале Буратинка. Эксперт обратил внимание на одну деталь — женщина в рассказе постоянно возвращается к теме сборов мужа.
Анищенко предположил, что, вероятно, глава семейства не хотел идти в поход. Супруга могла убедить его, и он согласился на опасную вылазку. В то же время в мимике и жестах Усольцевой специалист явных признаков противоречий и двойных посланий не разглядел.
До этого сообщалось, что семья Усольцевых изначально собиралась на тренинги с йогой и медитациями «Тантра», но резко передумала и ушла в тайгу.
Еще раньше стало известно, что активные поиски россиян приостановили как минимум до апреля следующего года.