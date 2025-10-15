Еще один аэропорт России временно ограничил полеты

Росавиация: Аэропорт Уфы временно ограничил полеты

Еще один российский аэропорт временно ограничил полеты 15 октября — речь идет об авиагавани Уфы. Об этом сообщает Telegram-канал «Представитель Росавиации».

Уточняется, что запрет на вылеты и прилеты введен для обеспечения безопасности воздушных судов. Сообщение об этом появилось в 10:22 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что российские авиакомпании захотели спрямить «южные коридоры» и вновь летать по прежним маршрутам, чтобы сократить время и количество топлива. Во время конференции AirTravel-2025 в Сочи прозвучала идея летать на юг страны по прямой, как это было до ограничения воздушного пространства в феврале 2022 года.